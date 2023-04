L’ex Mangia sospeso dalla Federcalcio Malta per "condotta impropria"

Devis Mangia, ex allenatore dell’Ascoli nella stagione 2015-16, è stato sospeso dalla Federcalcio maltese per "condotta impropria". Sono state queste le conclusioni delle indagini svolte dopo le accuse per molestie sessuali avanzate nei confronti del commissario tecnico. Mangia era stato sollevato dall’incarico nel settembre 2022 dopo che due giocatori della nazionale avevano sporto denuncia. A ciò fece seguito la segnalazione da parte delle federazione alla polizia per favorire ulteriori indagini da parte delle autorità competenti. Nel successivo novembre seguirono le dimissioni. Ieri infine è arrivata la decisione di sospendere temporaneamente il tecnico dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica a Malta, fin quando lo stesso non si iscriverà ad un corso sui confini professionali da completare entro 6 mesi. Il corso che Mangia andrà a scegliere poi dovrà essere approvato dal consiglio di salvaguardia della federazione.