L’ex Sasà Bruno sbarca a Modena: è nello staff di Bianco

Sorpresa nello staff di Bianco, nuovo allenatore del Modena ed ex collaboratore tecnico di Allegri alla Juve. Tra i nomi che faranno parte del suo team tecnico ci sarà anche l’ex Sasà Bruno. Profilo che in passato, nel corso della sua carriera di giocatore, ha avuto modo di lasciare uno splendido ricordo sia nella memoria dei tifosi del Picchio che in quelli canarini. Fu lui uno degli autentici protagonisti del ritorno in B e della successiva salvezza dei ‘diabolici’ di Pillon. In cadetteria Bruno inoltre fece registrare 50 gol spalmati in 5 stagioni con la maglia gialloblù. Ora ad attenderlo ci sarà l’inizio di un nuovo percorso dall’altro lato del campo. Il Pisa invece vuole stringere il cerchio e definire la posizione del proprio allenatore per poi iniziare a buttare giù, insieme al nuovo tecnico, il piano d’azione per il prossimo mercato estivo. La scelta dei nerazzurri ruota attorno ai nomi di Alvini, Aquilani e De Rossi. Sarà uno di questi tre a raccogliere il testimone dopo il recente esonero di D’Angelo.