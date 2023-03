L’ex Viali carica il suo Cosenza: "C’è lo spirito dei lupi"

La lotta per la sopravvivenza entra nel vivo anche per il Cosenza dell’ex Viali che sabato riprenderà il cammino ospitando in casa il Pisa. I lupi torneranno in campo forti dell’esaltante successo strappati via nella tana della capolista Frosinone prima della sosta del campionato. "La squadra e lo staff tutto – commenta il team manager rossoblù Kevin Marulla -, stanno incarnando in pieno lo spirito dei lupi dimostrando di meritare tutto il supporto necessario per raggiungere un obiettivo più importante di ogni polemica e ben al di sopra di ogni presidente, dirigente, allenatore o giocatore. Oggi è il momento che tutti conosciamo bene, quello della battaglia sportiva a difesa di una città, di una provincia e di tutti quei lupi sparsi per l’Italia che questa categoria ci ha permesso di vedere nuovamente accanto alla squadra. Siamo alle porte di un nuovo finale di stagione in cui dobbiamo e possiamo rimanere in piedi e per farlo serve tutto il nostro popolo

alle nostre spalle".