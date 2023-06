L’ex Vivarini torna in B: "Voglio un campionato sopra le righe"

L’ex Vincenzo Vivarini torna in cadetteria da autentico protagonista con il Catanzaro che ha condotto ad una vittoria schiacciante del girone C di serie C. "Mi auguro di affrontare un campionato di serie B sopra le righe – ha commentato il tecnico giallorosso –, cioè di avere una squadra con le potenzialità per giocarsi tutte le partite alla pari. Nelle ultime settimane il direttore sportivo avrà visto e analizzato 300-400 giocatori, anche se vorrei cercare di toccare il meno possibile la rosa attuale. Brighenti, per esempio, resterà con noi. Il gruppo va ringiovanito, dobbiamo inserire degli under e uno o due pezzi di spessore caratteriale e fisico. Rafia sicuramente starebbe bene nel mio Catanzaro". Nella sua esperienza bianconera, la prima stagione dopo la cessione del club da Bellini a Pulcinelli (2018-2019), il tecnico abruzzese conquistò la salvezza senza dover faticare e ottenendo 43 punti nell’anomalo campionato a 19 squadre con un turno di riposo previsto in ogni giornata.