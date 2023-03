L’ex Zaini: "Venezia e Brescia spartiacque di questo campionato"

Il momento decisivo dell’Ascoli è arrivato. I bianconeri di Breda nel doppio scontro salvezza in casa contro Venezia e Brescia si giocheranno una bella fetta del proprio futuro. Sabato al Del Duca (ore 14) ci sarà un’affluenza di pubblico importante per cercare di spingere i beniamini di casa verso quella vittoria che consentirebbe di dimenticare in fretta e furia le due recenti sconfitte consecutive incassate contro Bari e Cagliari.

A parlare del momento del Picchio è stato l’ex Pietro Zaini. "Adesso vedo un Ascoli consapevole di poter essere in grado di ottenere il successo in qualsiasi partita – afferma –. In campo la squadra mi sembra sempre più convinta dei propri mezzi. Con il nuovo tecnico hanno acquisito sicuramente sicurezza. In classifica i punti credo che siano quelli che meritano di avere. Qualche partita forse è stata vinta in maniera inattesa e magari altre dove si doveva vincere alla fine si è finiti per perderle.

"Venezia e Brescia saranno lo spartiacque di questo campionato. Battere subito i veneti potrebbe permettere di capire se possiamo parlare soltanto di salvezza o se si potrebbe tentare una rincorsa alla zona playoff. A gennaio la società ha operato bene sul mercato e la mia idea è questo gruppo ha le qualità per poter stare lì. Certo non sarà semplice".

"Breda mi ha fatto una buona impressione. Abbiamo un amico in comune e me ne aveva parlato sempre molto bene. È un’ottima persona in campo e fuori". Prezioso il contributo offerto da Zaini nel Monticelli dove ricopre le vesti di direttore generale della prima squadra e di responsabile del settore giovanile.

"Siamo estremamente soddisfatti del lavoro fatto col vivaio – prosegue l’ex bianconero –. Siamo arrivati ad avere 270 ragazzi, compresa la juniores. Stiamo giocando con elementi sotto età in alcune categorie. Certo si può sempre migliorare, ma rispetto a quando siamo partiti abbiamo fatto grandi passi avanti. Il nostro lavoro resta quello di prendere più ragazzi possibili e farli crescere bene fino a vederli arrivare in prima squadra. È innegabile che per fare questo ci vuole tempo e va fatto un percorso che stiamo portando avanti. Abbiamo avuto di recente la convocazione di Marcucci con la rappresentativa regionale dei 2005. In prima squadra invece ci sono Grelli che ha già segnato 2 volte in Promozione, D’Angelo in questa categoria per il secondo anno consecutivo, Bernabei".

La prima squadra guidata dal fratello Gigi è riuscita con caparbietà a tirarsi fuori dalla zona di classifica che scotta, ma vietato abbassare la guardia in questo caldo finale di stagione. "Devo ringraziare innanzitutto il presidente Castelli – conclude -, che ha raccolto la società fino a permetterle di rialzarsi. Poi un grazie va indistintamente a tutti i tecnici e ai magazzinieri Oscar, Aldo, Fabrizio e Mimmo che lavorano sempre nell’ombra".

Massimiliano Mariotti