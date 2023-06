L’Happy Car torna alla vittoria Cinquina rifilata al Genova

Happy Car Samb

5

Genova

2

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE: Paterniti, Miceli, Ryan, De Batipstis, Mascaro. A disp. Palma, Bernardo, Raphael, Addarii, Cameli, Semprini. All. Di Lorenzo

GENOVA: Alesso, Basso, Gattiglia, Ventura, Cappannelli. A disp. Marrale, Rossetti, Grilli, Zuppiroli, Revello, Bruzzese, Brema. All. Memoli

Reti: 1’ pt Mascaro, 1’ st Raphael Silva, 3’ st e 4’ st Ryan, 7’ st Rossetti, 11’ tt Miceli, 12’ tt Cappannelli.

L’Happy Car Samb reagisce subito alla grande dopo la sconfitta contro Città di Milano e batte 5-2 Genova Beach Soccer nella seconda giornata della Coppa Italia Aon 2023 in corso di svolgimento alla Beach Arena di Vasto Marina. Mister Oliviero Di Lorenzo conferma il solito quintetto titolare Paterniti-Bernardo-Addarii-Mascaro-Raphael Silva, ma concede ampio spazio a tutto il roster con alti minutaggi anche per i giovani De Baptistis, Cameli e Semprini. I rossoblù, comunque, partono con rabbia e convinzione, andando al primo intervallo avanti 1-0 grazie al gol del ‘Principe’ Alessandro Mascaro.

L’atteggiamento resta perfetto nella ripresa, anzi la Samb dilaga e chiude sul 4-1 il secondo periodo con la firma del solito fuoriclasse Raphael Silva e una meravigliosa doppietta dell’altro campioncino brasiliano Ryan Yano (da segnalare in cronaca la rete di Rossetti per i liguri).

Capitan Luca Addarii e compagni gestiscono poi le forze nel terzo e ultimo tempo, trovando pure la zampata vincente di Alessandro Miceli su tiro velenoso di Franco Palma. Il pokerissimo è servito e Genova riesce solo a pescare la gemma dalla distanza di Campanelli che completa il tabellino sulla sirena.

Questa mattina (ore 11.15) super sfida con Catania SSD degli ex Eudin e Costa, in diretta streaming sulla pagina Facebook rossoblù. I rossoblu infatti stanno gareggiando per terminare la Coppa Italia nella miglior posizione possibile.

"Volevamo assolutamente riscattare la sconfitta contro Milano – analizza Mister Oliviero Di Lorenzo – e abbiamo fatto una bella riunione tecnica pre match per caricarci e analizzare gli errori commessi. Ho chiesto un atteggiamento diverso alla squadra e sono soddisfatto di aver visto massima attenzione per tutta la partita. Abbiamo trovato subito il gol del vantaggio e così ci siamo sciolti ancora di più, arrivando fino al 4-0 con una prestazione davvero importante. Poi a risultato ormai acquisito era giusto controllare la gara e gestire le forze senza affondare ulteriormente, perchè domani (sabato ndr) ci aspetta una grandissima sfida con un avversario temibile come Catania. Non vediamo l’ora di giocarla, sappiamo che possono metterci in difficoltà e dobbiamo farci trovare pronti".

Lara Facchini