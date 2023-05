Lionel Scaloni non dimentica le sue origini "Presto verrò a Magliano, un abbraccio"

Le Marche chiamano, il campione del mondo risponde. Lionel Scaloni, allenatore della nazionale argentina di comprovate origini piceno-fermane e maceratesi, ha inoltrato un messaggio a Pietro Cesetti, primo cittadino di Magliano di Tenna (provincia di Fermo) e coordinatore dei sindaci marchigiani che, dopo l’inchiesta del Carlino, stavano provando a mettersi in contatto con il ct. Scaloni, tramite il ‘gancio’ Norma Susana Pierucci (cresciuta in Argentina nella stessa città del tecnico, ma da anni residente in provincia di Macerata a Colmurano) ha garantito di voler visitare le Marche al più presto: "Ci tengo a dire al sindaco Pietro Cesetti che, non appena potrò, sarò a Magliano – ha scritto in italiano, via Whatsapp – Ora è un periodo molto intenso per me dal momento che prima sarò impegnato al Mondiale Under 20, che quest’anno si gioca in Argentina, poi avrò due gare lontano dall’Europa, dunque nel breve periodo sarà dura. Sicuramente, però, troveremo il tempo di organizzarci per realizzare la visita: questo è certo. Un abbraccio a tutti!".

Un messaggio gentile e molto diretto, più che sufficiente a confermare ufficialmente la sua piena disponibilità, in realtà già trapelata dalle indiscrezioni dei mesi scorsi, a tornare in Italia (dove ha giocato con Lazio e Atalanta) e visitare la regione da dove partirono, oltre cento anni fa, i suoi bisnonni. A Magliano, in particolare, nacque il 3 settembre 1882 Enrico Scaloni, nonno paterno di suo padre Angel: il cognome del ct arriva dritto dal borgo fermano oggi guidato da Pietro Cesetti, non a caso il primo sindaco a interessarsi alla vicenda: "Il messaggio di Lionel ha illuminato la nostra domenica – commenta esultante Cesetti – Ora siamo certi che il campione del mondo, probabilmente in compagnia della sua famiglia, verrà a visitare Magliano e gli altri centri interessati da queste condivise origini marchigiane. Noi ci siamo organizzati approvando nell’ultimo consiglio comunale il regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria, anche se non conosciamo ancora la data esatta in cui verrà. Appena superata questa fase di impegni internazionali ci farà sapere: a quel punto passeremo alla fase operativa, in cui coinvolgeremo più da vicino gli altri comuni e anche la Regione, che è giusto dia risonanza alla visita anche per fini promozionali". "Lionel parla bene l’italiano, ha un legame forte con l’Italia e in particolare con la terra di origine dei suoi bisnonni – conclude Cesetti - che è anche la nostra terra. E’ una persona umile, schiva e votata al lavoro, come un vero marchigiano: di questo siamo molto orgogliosi".

Oltre a Magliano, gli altri bisnonni di Scaloni nacquero a Montegranaro e Montegiorgio (allora provincia di Ascoli, oggi Fermo), Rotella (tutt’oggi provincia di Ascoli) e Macerata. A completare il quadro delle origini marchigiane dei campioni del mondo ci sono, infine, i bisnonni dell’altro Lionel, Messi, nati a Recanati e San Severino: tentare il doppio colpo, a questo punto, è d’obbligo…

Gigi Mancini