Lo scontro fatale con Caposciutti Primo a morire in una partita

Chi quel lontano 14 febbraio 1965 era allo stadio Ballarin non potrà mai dimenticare quello ‘scricchiolio di ossa’ come lo definì l’arbitro del derby tra Sambenedettese ed Ascoli, Paolo Pfiffner di Torino, provocato dall’impatto tra i ginocchio dell’attaccante rossoblù Alfiero Caposciutti e il portiere bianconero Roberto Strulli. Una tragedia che nonostante siano trascorsi 58 anni è ancora viva, anche perché è stata la prima ‘morte sul campo’ di un calciatore italiano a cui sono seguiti poi Renato Curi nel 1977 e Piermario Morosini nel 2012, entrambi deceduti per un malore. Il giovane portiere dell’Ascoli, in uscita bassa sull’attaccante della Samb Alfiero Caposciutti, fu colpito da una ginocchiata fortuita al volto. Un colpo che provocò la frattura della mandibola con conseguente perforazione della base della scatola cranica. Dopo 14 ore in coma il portiere bianconero spirò all’ospedale di San Benedetto. Una tragedia che a distanza di 58 anni è ancora viva nel ricordo di tanti ascolani, ma anche di tanti tifosi della Samb che quella notte si accalcarono davanti all’ospedale con la speranza che Roberto Strulli potesse riprendersi. Ma non ci fu il lieto fine. Caposciutti fu dapprima accusato di ‘omicidio colposo’ e gli furono sequestrate le scarpette da calcio, ma poi una foto di Mario Baffoni, che ritrae il momento esatto dell’impatto, lo scagionò: l’ala rossoblù si fermò, piedi a terra, poco prima del fatale impatto.

Molto probabilmente fu questa dinamica che portò all’effetto tragico che ne seguì: la testa del portiere bianconero, in corsa, si scontrò con il ginocchio della gamba ferma del calciatore rossoblù. Una fatalità se si pensa che Caposciutti fino a poco tempo prima giocava in porta e fu poi trasformato in centravanti per necessità. Tragedia doppia poi visto che la moglie di Roberto Strulli, la signora Luana di soli 19 anni, era negli ultimi giorni di gravidanza e che qualche giorno dopo diede alla luce un maschietto a cui ha poi dato il nome del padre. Ci sono voluti 50 anni per far incontrare il piccolo Roberto con Alfiero Caposciutti. Un incontro dalle forti emozioni vissuto in occasione del Cinquantenario dalla scomparsa di papà Strulli organizzato dall’Associazione ‘Solo x l’Ascoli’ dell’indimenticato presidente Gianni Morganti recentemente scomparso, a Palazzo dei Capitani. Un abbraccio commosso tra i due a sancire l’assenza di rancore della famiglia Strulli per quello che fu davvero un tragico, fatale e tristissimo pomeriggio. Strulli è stato ricordato nel libro ‘L’eroe dimenticato’ realizzato dal collega Bruno Ferretti e dall’intitolazione della piazza antistante la Casa della Gioventù nel quartiere San Marcello. Un ‘eroe’ in realtà impossibile da dimenticare.

Valerio Rosa