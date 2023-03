Lo spettacolo delle due ruote e il fattore turismo Perché il ciclismo resta una carta vincente

C’è chi si infurierà per lo stravolgimento della viabilità e chi aspetterà ai bordi delle strade il passaggio dei fenomeni in bicicletta. Arriva la Tirreno-Adriatico e, come tutti i grandi eventi sulle due ruote, divide. Ma è innegabile lo spettacolo dell’unico sport che passa sotto le case dei suoi tifosi, tra le strade di città in festa per ammirare i vari Ganna, Roglic, Yates. È La magia del ciclismo, sport che anno dopo anno riesce ad allargare la platea degli appassionati, anche grazie al boom di bici – elettriche e non – partito nei mesi successivi al lockdown. Un mercato in espansione che strizza l’occhio al turismo, come hanno fatto capire i 6.500 partecipanti alla Granfondo Strade Bianche a Siena il giorno dopo la corsa dei professionisti. Di questi 6.500 il 30% arrivava dall’estero. Oggi la Tirreno passa per le vie di Ascoli per arrivare a Tortoreto, domani sale verso Comunanza per la tappa spettacolare fino a Sassotetto. Domenica la gran chiusura a San Benedetto. Insomma, uno spettacolo pronto a superare le polemiche.

Flavio Nardini