Lo Spezia ci prova con Baroni Pecchia resta a Parma

Accelerata Baroni per lo Spezia. I liguri, dopo essere retrocessi in B, continuano la ricerca di un tecnico di livello per riuscire a rendersi subito protagonisti fin dall’avvio della prossima cadetteria. Sondato qualche profilo, i vertici sembrerebbero ora orientati verso l’allenatore fiorentino che ha appena concluso la sua brillante avventura alla guida del Lecce. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti anche con De Rossi, Inzaghi (lascerà la Reggina), Alvini e D’Angelo. Fresco di rinnovo col Parma, invece, Pecchia si prepara al suo secondo anno alla guida dei ducali. I crociati anche quest’anno proveranno a centrare il tanto desiderato ritorno in A. "Sono felice e gratificato di poter contribuire ad arricchire la storia di un club glorioso – ha commentato –, in un cammino che vede coinvolto il lavoro di tutti. Questa prosecuzione rientra nella logica di una visione congiunta, competitiva e sfidante per tutto l’ambiente".