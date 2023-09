Lo Spezia di Alvini reduce da 3 sconfitte:: "Guardiamo avanti"

Avvio di campionato difficoltoso anche per lo Spezia di Alvini. I liguri, appena retrocessi dalla A, nelle ultime tre sfide disputate hanno incassato altrettante sconfitte. La classifica ad oggi piange con quell’inatteso terzultimo piazzamento. Ciononostante il tecnico si è detto fiducioso per quanto visto in campo nel corso della recente gara di Venezia. "Non è stata premiata la prestazione – dichiara –, che è stata davvero buona. Solitamente con essa arriva anche il risultato. In questo caso non è stato così e abbiamo pagato a caro prezzo questo aspetto. Di sicuro abbiamo le nostre responsabilità, ma posso dire con sincerità che è stata fatta la prestazione che volevamo fare. Ora però questo non importa più. Dobbiamo guardare a quello che ci sarà nella prossima partita. Stiamo cercando di recuperare Mühl. Moro invece è un ragazzo che apprezzo tantissimo per l’impegno e la qualità che mette nel suo gioco. Vogliamo che continui a crescere".