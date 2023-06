Lo Spezia pronto a tornare in Serie A, 25 milioni di paracadute, Alvini nuovo allenatore

Lo Spezia vuole tornare subito protagonista in B. I liguri, metabolizzata la retrocessione e incassato il paracadute di 25milioni, si preparano ad affrontare una stagione ai vertici della classifica cadetta. "Il nostro obiettivo principale è risalire in serie A – commenta il patron Philip Platek –, posso promettere che creeremo una squadra altamente competitiva e che farà il massimo per tornare nella massima serie". In panchina il profilo individuato è quello di Massimiliano Alvini che ha già indicato alla società i nomi dei collaboratori chiesti: il vice Renato Montagnolo, il preparatore atletico Paolo Artico, il preparatore dei portieri Massimo Gazzoli, Francesco Bonacci e Cristian Freghieri. In organico già tesserati con lo Spezia ci sono anche l’ex Ascoli Fabrizio Lorieri e Claudio Terzi, quest’ ultimo destinato ad altri incarichi. In questi giorni Alvini è in contatto con i lombardi per trovare la risoluzione. La firma è questione di ore.