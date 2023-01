Lo storico album Panini torna negli stadi della cadetteria per il decimo anno. In occasione della prima e della seconda giornata di ritorno si rinnova l’appuntamento con i ‘Panini B Days’, partnership tra una delle realtà del made in Italy più conosciute a livello internazionale da oltre sessant’anni con le immancabili figurine dei calciatori, e la Lega serie B. Oltre alla consueta attività di distribuzione degli album negli stadi e di immagini led a bordocampo, nel cerimoniale di ingresso sul terreno di gioco i bambini che accompagneranno avranno con sé un album calciatori dell’attuale stagione 2022-23. I capitani delle formazioni invece si scambieranno, al posto dei classici gagliardetti, una maxifigurina recante il logo delle rispettive società. Anche quest’anno le 20 partecipanti al torneo cadetto avranno uno spazio importante all’interno dell’album. Al consueto scudetto della società con i dati del club si aggiungeranno 4 figurine con giocatori, immagine del mister, gli altri titolari in rosa e le divise da gara.