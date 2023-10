Lo United Riccione cambia e si affida a Riolfo. A Campobasso via Mosconi, ecco Pergolizzi

Saltano le prime panchine nel girone F di serie D. Rivoluzione anche a Campobasso: Rosario Pergolizzi è il nuovo allenatore, prende il posto di Andrea Mosconi, esonerato ieri mattina. Fatali le ultime tre partite che hanno portato solo un punto e poco gioco. Con Pergolizzi arriva anche un nuovo direttore sportivo, al posto di Pino De Filippis: dovrebbe essere l’ex Perugia Sergio Filipponi. Giancarlo Riolfo è stato scelto dallo United Riccione in sostituzione dell’esonerato Nico Pulzetti. Riolfo, la cui ultima esperienza in panchina risale alla stagione 202122 alla guida delle Fermana (sostituì Maurizio Domizzi dopo quattro giornate e venne esonerato alla 33esima) eredita una squadra al settimo posto lontana quattro lunghezze dallla vetta. L’esordio domenica, in casa contro l’Avezzano.