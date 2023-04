Longo suona la carica: "Scontro diretto da non sbagliare"

Momento decisivo per il Como di Longo che contro Ascoli e Palermo potrà provare a sfruttare il doppio turno casalingo. "Non ragiono su due partite ma solo su Como-Ascoli – dichiara il tecnico –, che per noi è uno scontro diretto a tutti gli effetti. L’Ascoli è una squadra forte che ha avuto qualche problema risolto con l’arrivo di mister Breda. Ha ottenuto risultati positivi, mi aspetto quindi una gara complicata e se possibile ancora più complessa rispetto a quelle contro Genoa e Bari. Credo che sia più difficile incontrare chi ancora non ha la certezza matematica della salvezza. Noi siamo a più 4 dai playout. Pensare ad altro vorrebbe dire scherzare col fuoco. Siamo determinati a conquistare più punti possibili per la salvezza. Le mie 200 panchine in B sono un bel traguardo, ma non ne dimentico nessuna. Non rinnego il percorso nel settore giovanile fatto per arrivare in C, B o A. L’impegno è sempre stato identico, dai bambini alla serie A".