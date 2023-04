Lotta salvezza: sabato in programma Perugia-Cosenza

Nel prossimo turno di campionato la spietata lotta per non retrocedere potrebbe dare alcune importanti risposte per quanto riguarda la situazione delle pretendenti alla disperata ricerca di punti per evitare l’inferno. Uno degli scontri fondamentali previsti sarà senza dubbio il duello senza esclusione di colpi che al ‘Curi’ vedrà di fronte Perugia e Cosenza. La sequenza dei lupi in quest’ultimo mese sarà davvero infuocata con le gare che, dopo il match con gli umbri, vedranno i calabresi sfidare in ordine Brescia, Venezia, Ascoli e Cagliari. "Dovremo stare attenti senza lasciarci condizionare dagli episodi e dall’ambiente – commenta Calò, centrocampista del Cosenza -. Servirà grande attenzione, il Perugia proverà a colpirci immediatamente perché hanno bisogno della vittoria per raggiungerci. Quella di sabato è una finale a tutti gli effetti. Non possiamo fermarci ora. Le partite contro Brescia, Venezia ed Ascoli saranno dello stesso tenore. Impensabile fare dei calcoli".