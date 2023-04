Loviso: "Un’emozione unica" Scandurra: "Legato per sempre"

Le nuove generazioni degli anni d’oro del Ballarin purtroppo hanno solo sentito i racconti. I tifosi come gli ex rossoblù che però hanno calcato il prato del Riviera e vissuto la storia più recente della Samb. Come Massimo Loviso che ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2006-2007 e che ieri non è voluto mancare nel giorno della celebrazione della storia rossoblù. "Ho provato una grandissima emozione nell’entrare qui dentro – ha detto quando ha messo i piedi sul terreno del Ballarin –, anche se non ho mai avuto il piacere di giocarci dentro. Ho a mente però tantissime delle storie che mi hanno raccontato i tifosi e, anche se ho vestito solo per un anno la maglia rossoblù, sono quindici anni che sono qui e non lascerò mai questa città. La Samb è stata la mia prima esperienza lontano da casa, mi ha fatto crescere". Non ha mancato l’appuntamento neppure Gabriele Scadurra (in rossoblù in due stagioni, 2003-04 e 2005-06): "Come fai a non restare legato alla Samb? Qui tutti tifano Samb, i bambini, le donne, le famiglie, tutti". Presente tra i più giovani ex anche Mario Titone (dal 2015 al 2016 in rossoblù): "Non potrei mai dimenticare la festa promozione. È bello aver fatto parte di questa storia". Tanti gli ex rossoblù presenti e quelli che non hanno potuto esserci hanno inviato un messaggio di auguri alla pagina di Samb Legend, a cui hanno collaborato il giornalista Remo Croci, le vecchie glorie Simonato e Ranieri (padroni di casa ieri per tutta la giornata) e il calciatore della Samb di Beach Soccer Luca Addarii. Con loro il solito appassionatissimo tifoso Nando Gabrielli di Fast Edit, che ha prodotto i gadget tipografici, tra cui quasi 40mila tovagliette celebrative, richiedibili gratis.