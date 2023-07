Lucarelli-bis alla Ternana, progetto di salvezza per il tecnico livornese

La Ternana è pronta per il Lucarelli-bis. Il tecnico livornese è tornato in sella dopo l’esonero e la nuova chiamata alla guida delle Fere. "Una settimana prima dell’incontro con Guida avevo ricevuto una chiamata da Leone che mi chiedeva se fossi interessato alla risoluzione del contratto – spiega l’allenatore -. Il patron mi ha spiegato le sue idee per il futuro. Ho trovato una persona serissima, mi ha colpito molto. Mi ha detto che non aveva la necessità di cercare un altro allenatore, ma che era interessato a creare un ciclo con me. Non mi sono sentito di voltare le spalle alla Ternana e mi sono rimesso in gioco. Questa nuova proprietà vuole rendere la società sostenibile: valori e giocatori con una mentalità diversa che non scelgono i soldi, ma il progetto. Le aspettative sono quelle di una salvezza, poi negli anni prossimi si vedrà. Tatticamente giocheremo a tre dietro, poi ci adatteremo a seconda del mercato. Molto dipende se ci sarà o meno Falletti".