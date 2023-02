L’ultimo sorriso oltre sette anni fa grazie a Cacia

Spezzare la maledizione casalinga battendo un avversario che non perde al Del Duca da oltre sette anni. Era il 15 novembre 2015 quando sua maestà re Daniele Cacia conquistava il popolo bianconero con una giocata da fuoriclasse, fondamentale per tornare a sorridere con i tre punti in tasca. In quell’Ascoli-Perugia il bomber calabrese nel quarto d’ora finale tirò fuori tutto il suo repertorio per sgattaiolare alle spalle del difensore biancorosso Belmonte sul millimetrico lancio di Bellomo. Controllo di petto e glaciale pallonetto di mancino a mandare in visibilio i tifosi assiepati sull’ancora presente curva sud Rozzi. Un gol arrivato proprio nel momento di maggior difficoltà del Picchio che in avvio di ripresa era rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione diretta rimediata dal generoso quanto rude Addae. Da allora il confronto con gli umbri non ha più visto vincere il Picchio tra le mura amiche. Nelle occasioni più recenti l’arrivo del Grifone nel capoluogo piceno ha sempre prodotto lacrime amare con le tre sconfitte consecutive e la drammatica disfatta in coppa Italia (1-4) fatta registrare sotto la guida tecnica di Bertotto. La sfida in programma sabato, con fischio d’avvio previsto alle 16.15, costituirà il 12esimo confronto tra due dei club più storici della cadetteria. Il bilancio complessivo vede di poco avanti il Perugia, capace di violare il nido del Picchio per ben 4 volte. In 3 circostanze invece è stato l’Ascoli a prevalere. I 4 pareggi completano il quadro. Nell’ultimo appuntamento andato in scena lo scorso 5 febbraio 2022 a decidere fu una punizione magistrale calciata da Lisi. La formazione di Sottil accusò il colpo, ma non riuscì ad imporre la propria reazione ai biancorossi che alla fine strapparono ancora una volta i tre punti. Nella sfida del 28 aprile 2018 invece, nell’ultima stagione contraddistinta dalla gestione Bellini, la formazione bianconera allora guidata da Cosmi riuscì a rimontare per ben due volte fino al 2-2 finale, grazie alle reti messe a segno da Addae e D’Urso. Nel campionato successivo a vincere fu di nuovo il Perugia nella gara disputata il 26 gennaio 2019 che vide la squadra di Nesta calare il tris (0-3) con Verre, Han e Falzerano. Quest’ultimo sarà uno degli ex dell’incontro, proprio come i due tecnici. Momento esaltante per Castori che ha raddrizzato la barca e adesso cercherà di condurla in porto. Complicato l’esordio di Breda che sarà subito chiamato a vincere.

mas.mar.