L’Under 16 pareggia senza reti con la Roma. Ko gli under 15

Nelle altre gare del settore giovanile dell’Ascoli sono arrivati un pareggio e una sconfitta. La formazione under 16 allenata dal tecnico Monaco ha impattato 0-0 con la Roma nel match andato in scena domenica al Picchio Village e valevole per la seconda giornata d’andata del girone C del campionato nazionale A e B della rispettiva categoria. I bianconeri, al di là del punto portato a casa, a sprazzi sono riusciti a fronteggiare la forza di un avversario capace di centrare il titolo italiano sia nel 2022 che nel 2023. Brutto passo falso invece per gli under 15 di mister Cusimano che, sempre con la Roma dei pari età, sono finiti ko con un secco 3-0. Quella disputata in casa del Picchio è stata una gara dominata in lungo e in largo dalla formazione capitolina. Il vantaggio è subito arrivato nella prima parte dell’incontro con il gol su punizione di Rialti. Il raddoppio non si è fatto attendere con Guaglianone. Nella ripresa poi gli ospiti hanno calato anche il tris con Galieti.