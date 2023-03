Ma lo sciopero resta un diritto

Nonostante lo stato di agitazione la squadra sembra, almeno in parte, propensa a scendere in campo. Per timore di perdere i rimborsi e di rimediare squalifiche. Questo, anche, il motivo del lungo confronto, ieri, al Samba Village, con il legale dell’associazione italiana calciatori. Il rischio, secondo l’Aic, per i tesserati rossoblù, qualora non dovessero scendere in campo, è quello di una sanzione disciplinare. Ma lo sciopero è un diritto del lavoratore e nei campionasti professionistici è riconosciuto come tale. Ora il discorso potrebbe essere diverso tra i dilettanti anche se la normativa già da anni riconosce anche a loro lo status di lavoratori. Pertanto, come ha spiegato Pierluigi Vossi, dell’Associazione italiana allenatori calcio, laddove "sono già stati denunciati mancati pagamenti" lo sciopero verrebbe riconosciuto come diritto. E l’Aic ha già fatto questi passi informando la Figc, la Lnd e la Covisod.