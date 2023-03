Maiello: "Sarà tosta, nelle ultime partite ottime prestazioni"

A due giorni dal match che si disputerà domani al Del Duca a parlare in casa Bari è stato l’esperto centrocampista Maiello. "L’Ascoli è un’altra squadra forte – ha commentato il biancorosso –. Sarà una partita tosta. Il nostro punto interrogativo è sempre stato il fattore in casa. Nelle ultime partite siamo riusciti a fare ottime prestazioni. Il Venezia era una buona squadra, facciamo fatica a capire perché sia così giù. Stiamo facendo cose straordinarie, inutile nasconderci. Ci crediamo, siamo consapevoli che ce la possiamo giocare. Il girone di ritorno è un altro campionato, mancano undici partite. I punti adesso sono pesanti. Le gare sono tirate e ci sono meno gol: proveremo a fare più punti possibili da qui alla fine". Alle sue parole si sono aggiunto quelle del goleador Cheddira che ha sostenuto: "Le voci di mercato mi fanno piacere e mi spingono a lavorare ancora di più. Il mio pensiero è qua a Bari per arrivare in serie A con questa squadra".