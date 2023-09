Male la difesa sui calci piazzati. La squadra sembra in crescita

L’Ascoli vince la sua seconda gara stagionale, stavolta contro un avversario ostico come la Ternana di Lucarelli che non demerita, ma torna a casa con due gol sul groppone. L’Ascoli è stato fortunato in occasione dei due gol annullati dal Var ai rossoverdi umbri e bravo con Viviano a respingere il rigore dell’ex Dionisi che poteva dare un altro volto al match. Al resto ha pensato il ‘bomber’ Pedro Mendes alla sua seconda doppietta stagionale, dopo quella realizzata contro il Feralpisalò nell’altra gara vinta al Del Duca. I ragazzi di Viali sono in crescita, non praticano un gioco spumeggiante, ma se riusciranno a limitare i tanti, troppi errori in fase di impostazione della manovra, potranno togliersi belle soddisfazioni. Da rivedere c’è certamente questa difesa a zona sui calci piazzati che ancora provoca troppi brividi.