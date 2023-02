Mandorlini al Mantova: "Emozionato come fosse la prima volta"

Il Mantova punta tutto sull’ex Ascoli Andrea Mandorlini. Il club lombardo ha ufficialmente presentato il nuovo tecnico dopo l’esonero di Nicola Corrent. Sarà il tecnico ravennate a cercare di risollevare le sorti di un club alle prese con una situazione di classifica drammatica. "Sono emozionato come se fosse la prima volta – ha dichiarato Mandorlini –, nonostante abbia combattuto mille battaglie e ne abbia viste di tutti i colori. Non avevo mai visto un presidente venire a casa mia per convincermi. La cosa mi ha reso orgoglioso. Avevo tanta voglia di rientrare, in precedenza avevo rifiutato altre proposte per motivi personali. A Mantova però ne vale la pena. Sono molto contento di essere qui. Questa è una piazza importante che merita molto più di quello che ha attualmente. Spero di essere la persona giusta. Bisogna voltare pagina in fretta. Mancano poche partite alla fine e la classifica comincia a piangere, deve scattare qualcosa a livello individuale".