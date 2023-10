Manzari scalpita. Tanti ballottaggi in mezzo al campo

Ultimi nodi da sciogliere per Viali in vista della ripresa del campionato di domani a Lecco (avvio alle 14). I dubbi dell’Ascoli restano quasi tutti prettamente legati alla linea mediana dove saranno varie le soluzioni operabili. Partendo dalle certezze è ipotizzabile che a guidare il consueto terzetto sarà ancora una volta l’esperto Di Tacchio. Un giocatore che dal suo ritorno in bianconero ha saputo riconsegnare ordine, vestendo un ruolo primario nella gestione di alcuni momenti nevralgici dell’incontro. Per quanto riguarda invece gli alfieri che il tecnico del Picchio deciderà di affiancargli dal primo minuto al Rigamonti-Ceppi saranno ben quattro i nomi in lizza. Qui i ballottaggi ruotano tra Caligara e Gnahoré nel ruolo di mezzala destra nonché tra Falzerano e Milanese sul fronte opposto.

Le parole spese dall’allenatore milanese sul 23enne di Borgomanero sembrerebbero propendere per una potenziale riconferma dal primo minuto, nonostante lo sfortunato episodio contro la Sampdoria (1-1) nell’ultimo match andato in scena al Del Duca. L’alternativa Gahoré però è di quelle importanti. Seppur ad oggi il francese è stato lasciato in campo per un’intera gara soltanto in due occasioni (Feralpisalò e Palermo), il suo apporto è stato decisamente risolutivo in fase di palleggio e sviluppo del gioco. Diverso il caso relativo all’attacco dove qualcosa dovrà essere rivisto a causa di qualche acciacco occorso allo spagnolo Rodriguez. Probabilmente alle spalle di Nestorovski potrebbe essere Manzari ad affiancare Pedro Mendes. La squadra ieri ha anticipato la partenza per il capoluogo lombardo dopo la seduta del pomeriggio. Oggi è in programma la consueta rifinitura. Intanto il club anche per l’attuale stagione ha reso noto di voler riproporre il progetto ‘Scuole al Picchio Village’, che negli anni passati ha riscosso successo tra gli alunni degli istituti scolastici marchigiani. Martedì prossimo è fissato il primo appuntamento con l’Isc Don Giussani di Monticelli: saranno 112 gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado a far visita ai bianconeri. Prima della seduta di allenamento i ragazzi avranno l’opportunità di intervistare alcuni calciatori e, a seguire, potranno assistere da bordocampo alla sessione di lavoro svolta. A loro sarà donato un buono sconto da spendere allo store e un omaggio da convertire in un biglietto valido per assistere al match interno col Parma (sabato 28 alle 16.15) dalla tribuna Mazzone.

mas.mar.