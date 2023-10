Marcatori, Coda in testa. Bene Pedro Mendes con cinque centri

La lotta per lo scettro di re dei bomber in questo campionato di B è ufficialmente entrata nel vivo. Nell’ultima giornata andata in scena, la doppietta di Coda realizzata all’interno del 3-1 rifilato dalla Cremonese al Como ha consentito al centravanti campano di scavalcare tutti e salire momentaneamente al primo gradino della speciale classifica con 7 reti in altrettante gare disputate dall’attaccante. Alle sue spalle a quota 6 ci sono Benedyczak (Parma) e Casiraghi (Südtirol). Il polacco è andato a segno anche nel match perso a Venezia per 3-2. Subito dietro invece rincorre Pedro Mendes dell’Ascoli con 5 centri. Il portoghese del Picchio nelle ultime due sfide disputate (Brescia e Sampdoria) non è riuscito a trovare la via del gol, ma nelle precedenti occasioni era andato a segno con due doppiette contro Feralpisalò (3-0) e Ternana (2-0). A queste si è poi aggiunta la marcatura del momentaneo 1-0 contro il Südtirol.