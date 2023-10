Marino proverà a risollevare il Bari:: "Ho grande voglia"

Il Bari proverà a tornare tra le protagoniste del torneo cadetto con la guida tecnica di Pasquale Marino. Il tecnico chiamato a sostituire Mignani si è già detto pronto alla ripresa del campionato che vedrà i suoi uomini sfidare in casa il Modena. "Quando si viene a sostituire un collega che ha fatto così bene gli oneri sono maggiori – commenta –. Ogni allenatore ha le sue idee e voglio dare dei concetti predeterminati, cercando di trovare l’abito giusto per sfruttare bene l’organico importante che abbiamo a disposizione. La mia idea di calcio è sempre la stessa. Mi piace fare un calcio propositivo. L’anno scorso sono rimasto fermo perché non avevo avuto proposte in grado di soddisfarmi. Con questa squadra si può fare qualsiasi tipo di gioco: 4-3-3, difesa a 3 o altre soluzioni. Vengo qui con grande voglia. Quella di portare le mie idee per giocare un calcio gradevole. La maglia del Bari è più pesante di altre in questa categoria. Ho enorme voglia di far bene".