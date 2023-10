Massi al lavoro Pressing su Riviera e Ciarrocchi

"Ho notato una grande intesa tra i tecnici, sono soddisfatto, penso che potremo lavorare bene". E’ soddisfatto il presidente della Samb Vittorio Massi dell’incontro avvenuto ieri in comune. All’ordine del giorno: interventi sul Ciarrocchi e sul Riviera delle Palme. Massi, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Tonino Capriotti, ha incontrato il dirigente del settore Mauro Bellucci. "Si è trattato – ha spiegato l’assessore Capriotti – di un incontro preliminare per affrontare il discorso con il presidente Vittorio Massi, per darci degli obiettivi e capire tecnicamente come muoversi. Con i tecnici comunali ci si è riaggiornati a lunedì prossimo". Dunque lunedì mattina, alle 9, il presidente della Samb Vittorio Massi si vedrà nuovamente con i tecnici. Non sarà presente né l’assessore Capriotti, né il sindaco Antonio Spazzafumo proprio perché ora la partita diventa puramente tecnica. "L’incontro – si legge nella nota della Samb - ha avuto ad oggetto il progetto del Ciarrocchi e quello del Riviera delle Palme. Per il Ciarrocchi verrà presentato un progetto e uno studio di fattibilità a breve. Per il Riviera delle Palme è più complesso ed è necessario approfondire con i progettisti interventi e proposte. Attività che comunque verrà svolta in pochi mesi". La gestione del Ciarrocchi è attualmente nelle mani della Samb, ma non ha l’agibilità. L’impianto sportivo necessita di interventi che si aggirano attorno al milione e 700mila euro (nuovi spogliatoi, un nuovo campo e agibilità della tribuna) e la convenzione in deroga scade nel 2025, troppo poco affinché la Samb possa sobbarcarsi tutto l’ammontare dell’intervento. Più o meno simile il discorso sul Riviera delle Palme dove l’urgenza è la staticità dell’impianto con l’agibilità che scadrà il prossimo giugno e che per poter essere rinnovata richiede interventi, soprattutto sulle tribune, che si aggirano attorno ai 600mila euro. Poi sul Riviera delle Palme il presidente Massi ha progetti anche più grandi. Innanzitutto vorrebbe coinvolgere l’architetto Vincenzo Acciarri, che il Riviera lo ha concepito (nel 1985 l’inaugurazione). Poi vorrebbe uno stadio all’inglese con le gradinate adiacenti il campo e creare degli spazi fieristici così da sfruttare lo stadio per tutto l’anno. Per fare questo chiede una convenzione almeno decennale, senza la quale non potrebbe neanche attingere ai fondi del Credito sportivo. Allo stato attuale la Samb ha solo l’utilizzo per le gare interne da qui a giugno del Riviera delle Palme. Dunque ora con i tecnici comunali ci saranno da definire progetti, cifre e interventi, e soprattutto le convenzioni sia per il Ciarrocchi che è la casa del settore giovanile rossoblù, sia per il Riviera. Nel frattempo la Samb è tornata ad allenarsi al Samba Village di Monsampolo e ieri agli allenamenti ha presenziato anche il presidente Vittorio Massi. La squadra sta preparando la sfida di domenica prossima con il Fossombrone. Sbardella, alle prese con l’infortunio, probabilmente potrà tornare in campo solo nel turno successivo in casa.

