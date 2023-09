Massi gongola "Ho visto una Samb molto tecnica"

Non poteva iniziare meglio l’avventura della nuova Samb di Vittorio Massi. Primo successo a Sora con i rossoblù che domenica hanno chiuso la gara in appena 20 minuti mettendo a segno tre gol. Entusiasta il patron rossoblù. "Ho visto in campo una Samb molto tecnica – ha commentato Massi - , che ha espresso un buon calcio, soprattutto nel primo tempo, difficile da vedere in serie D. Nella ripresa abbiamo forse buttato via troppi palloni". Un avvio comunque importante ma il presidente ci va cauto: "Stiamo calmi, domenica con il Tivoli sarà dura". Soprattutto perché la Samb, nonostante la società abbia atteso di giocare al Riviera, chiedendo di disputare la prima di campionato fuori casa, si ritroverà comunque, domenica prossima (prima in casa contro il Tivoli) a calcare un prato difficile. Sarà nelle stesse condizioni in cui era quando si è disputata la Coppa Italia contro l’Atletico Ascoli. Questo si evince dalla nota stampa inoltrata ieri dal Comune. Ieri mattina l’incontro tra il sindaco Antonio Spazzafumo, il presidente della Samb Vittorio Massi e il consulente della società sportiva Massimiliano Fanesi. "E’ stato definito – si legge nella nota - un percorso che porterà la Samb a disputare la partita di domenica su un terreno che, pur in fase di sistemazione, si presenterà in condizioni sufficienti per lo svolgimento della partita. La parte più consistente dell’intervento si svolgerà però nei successivi 15 giorni in modo da presentare il campo in condizioni soddisfacenti per la seconda partita casalinga (Samb-Fano del 1° ottobre, ndr)". Cattive notizie per il prato del Riviera ma buone nuove arrivano dalla Procura Federale: archiviato il procedimento a carico di Vittorio Massi a cui veniva contestata la creazione, il 23 giugno, della società San Benedetto Calcio (dal 10 agosto US Sambenedettese), nel momento in cui lo stesso Massi era inibito per i fatti di Porto d’Ascoli-Pineto di maggio. "Le indagini relative al procedimento in oggetto sono concluse e (…) non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto (…) è stata disposta l’archiviazione del procedimento" si legge nel documento ufficiale della Procura federale. Il mese scorso, proprio nella sede Figc di Ascoli, erano stati ascoltati il direttore sportivo Stefano De Angelis e Massi. Nel frattempo il primo successo della Samb ha fatto alzare anche la quota abbonamenti a oltre 2200 tessere, 100 solo nella giornata di ieri. La campagna abbonamenti chiude sabato alle 19.

s. v.