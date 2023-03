Match coi lagunari, il fischietto va a Francesco Fourneau

Il delicatissimo scontro salvezza tra Ascoli e Venezia sarà diretto da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il fischietto romano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Vittorio Di Gioia di Nola e Claudio Barone di Roma 1. Quarto uomo ufficiale Simone Taricone di Perugia. In sala var invece vedremo all’opera Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco; assistente al var Gianluca Sechi di Sassari. I precedenti fatti registrare dal Picchio con Fourneau sono complessivamente 6 con il bilancio di 2 vittorie (di cui una in Lega Pro), un pareggio e 3 sconfitte. Il primo successo ottenuto risale alla stagione 201415 quando i bianconeri allora guidati da Petrone riuscirono a superare in casa la Carrarese per 3-2 con l’incredibile rimonta firmata da Addae, Perez e Altinier dopo l’iniziale doppio vantaggio gialloblù. La seconda vittoria invece è datata 25 ottobre 2019. Lì l’Ascoli superò al Del Duca l’Entella per 2-1 andando a segno con Ninkovic e Ardemagni.