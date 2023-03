Mattinata di festa coi bimbi al Picchio Village

Ieri mattina 150 alunni dell’Isc Don Giussani infanzia di Monticelli e dell’istituto Preziosissimo Sangue hanno preso parte alla bella mattinata che ha fatto da contorno all’allenamento svolto in campo da Breda e i suoi uomini. I bimbi, prima dell’inizio dei lavori del gruppo, si sono intrattenuti con i leader dello spogliatoio Dionisi e Botteghin. I piccolo hanno rivolto ai propri beniamini domande e curiosità poi a seguire foto, autografi e tanti gadget (penne e quaderni) e un tagliando da convertire in biglietto gratuito per Ascoli-Brescia sono stati donati ai piccoli studenti. Attrattiva principale dei vari momenti che si sono susseguiti non poteva che essere la mascotte Picus. Dopodiché tutti i bambini e i loro insegnanti si sono accomodati sulla tribunetta centrale del centro sportivo per assistere all’allenamento. Non sono mancati tanti cori da stadio sulle note di ‘Picchio is on fire’ e ‘Forza Picchio facci un gol’ rivolti nei confronti della squadra. Nel pomeriggio, sempre nel quartier generale bianconero, i vertici del club hanno poi incontrato gli iscritti all’honour club del Picchio in possesso dei token.