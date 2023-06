Maxi paracadute per Spezia e Samp: 25 milioni a testa

A volte retrocedere in B non è poi così doloroso come sembra. Almeno per le casse del club. È il caso di Spezia, Sampdoria e Cremonese che con il ritorno in cadetteria potranno incassare il famoso paracadute. Entrambe le società liguri riceveranno ben 25milioni di euro, mentre ai grigiorossi ne spetteranno 10. Come sancito dai criteri stabiliti se un club ha disputato 3 delle ultime 4 stagioni in serie A potrà percepire 25milioni; se ne ha disputate 2 delle ultime 3 ne incasserà 15; se a retrocedere è una neopromossa il paracadute previsto è di 10milioni. La Reggina intanto vede la luce fuori dal tunnel. Dopo l’omologa arrivata dal Tribunale di Reggio Calabria sul piano di ristrutturazione del debito pregresso presentato dalla società, la Reggina può ritenersi finalmente pronta a risollevarsi. "Il club è risanato – ha dichiarato il patron Saladini –, abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati quando ho rilevato la società. Ora guardiamo serenamente al futuro".