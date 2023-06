Memorial Bartolini, oggi la finale Monticelli-Samb

Davvero bravi i Giovanissimi 2009 del Monticelli Calcio guidati dal mister Gilberto Sospetti, che hanno conquistato la finale del Memorial ‘Don Mauro Bartolini’ in programma in questi giorni nell’ambito dei festeggiamenti parrocchiali. Il Monticelli ha battuto il Castel di Lama strappando così il biglietto per la finale. Partita di carattere per i ragazzi di mister Sospetti che negli ultimi minuti hanno pareggiato per 2-2 recuperando lo svantaggio iniziale di due reti. Gara decisa nuovamente ai calci di rigore. La finale del Memorial ’Don Mauro Bartolini’ si disputerà oggi alle ore 18.30 e l’avversario sarà la Sambenedettese. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del sodalizio biancoblù, Francesco Castelli, e dal responsabile del settore giovanile Pietro Zaini che ha sottolineato la bella prova messa in campo dai ragazzi, la determinazione e il grande attaccamento di tutti gli atleti alla maglia.