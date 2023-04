Mendes ancora da trequartista Caligara scalpita

I bianconeri tornano ad allenarsi dopo aver ritrovato certezze. La ripresa al Picchio Village è avvenuta ieri. Quella che accompagnerà l’Ascoli nella preparazione del match del Sinigaglia sarà una settimana estremamente serena, il modo migliore per lavorare bene sul consolidamento di alcuni meccanismi tattici e nella correzione di eventuali situazioni di gioco da rivedere. In mediana Breda ritroverà Caligara dopo la squalifica. Partendo da dietro, invece, si tornerà a vantare un pacchetto arretrato solido. Il leader Botteghin ha superato il proprio momento opaco con una prestazione sopra le righe per la categoria. Col Sudtirol il brasiliano è stato pressoché perfetto nella guida dell’intera linea, insuperabile nella marcatura, lucido nella gestione della sfera nell’impostazione dal basso, imprevedibile e pericoloso anche nella fase di finalizzazione. Se quello che vedremo in questo ultimo mese di campionato sarà il giocatore sceso in campo sabato scorso, e in altre occasioni passate, obiettivamente diventerà dura per tutte le squadre che affronteranno il Picchio. Al suo fianco ora ci sarà la possibilità di prendere due strade. Riconfermare Simic o concedere il ritorno in campo da titolare all’esperto Bellusci. Entrambe le opzioni saranno valide e in grado di mantenere una difesa rocciosa. Sulle corsie laterali difficile prevedere stravolgimenti. Soprattutto dopo che lo cose sono riuscite a funzionare molto bene. Donati sulla destra ha dato dei bei segnali di crescita. Sulla corsia opposta invece l’entusiasmo e la personalità di Giordano hanno permesso di non sentire il momento di difficoltà di Falasco. Anche a centrocampo saranno varie le soluzioni adoperabili. Buchel e Giovane si spartiranno la cabina di regia nel corso del match di Como. Probabilmente sarà ancora il primo a sviluppare la manovra dal primo minuto. Nelle altre due maglie Breda avrà l’imbarazzo della scelta con Collocolo, Eramo, il rientrante Caligara e il ritrovato Proia. Quest’ultimo parso in un ottimo stato di forma proprio nell’ultima gara disputata. Ciò gli consentirà di candidarsi prepotentemente alla riconferma nell’undici titolare. Nel tridente offensivo infine l’unica eventuale variazioni sarà dettata dalla squalifica di Forte. Qui è Gondo il primo indiziato per tornare a fare coppia con Dionisi. Dietro di loro potrebbe essere ancora Mendes ad agire sulla trequarti.

mas.mar.