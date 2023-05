M&G Scuola Pallavolo si gode i suoi ragazzi Romiti in nazionale e squadre del vivaio al top

Una stagione positiva per la M&G Scuola Pallavolo, a tutto tondo. Non solo la salvezza della prima squadra in A2 ma anche l’importante lavoro svolto a livello di settore giovanile da coach Massimiliano Ortenzi, non solo coach della prima squadra ma anche direttore tecnico dell’attività giovanile, e dai suoi collaboratori. Spesso le luci della ribalta vanno ai big della A2 ma la M&G vive moltissimo del lavoro svolto a livello giovanile di anno in anno. "E’ stata una stagione sicuramente straordinaria – sottolinea lo stesso Massimiliano Ortenzi - da molti punti di vista, sia per il lavoro portato avanti a tutti i livelli che per la crescita di tutti i gruppi che abbiamo. Certo, la convocazione di Andrea Romiti in nazionale va inserita e fatta notare: senza ombra di dubbio avere un giovane locale, prodotto del nostro settore giovanile, che arriva a quei livelli è indubbiamente un segnale che ci rende orgogliosi. Ma il nostro movimento è molto altro: è capace di rappresentare un intero territorio pallavolisticamente tra i migliori di Italia, capace di vivere il palcoscenico dei grandi della A2 a testa altissima e Andrea rappresenta tutto questo. Ma solo è la punta dell’iceberg perché sotto c’è stato un grande lavoro per una realtà come la nostra capace di vincere tutti i titoli territoriali (dall’under 13 alla 19) e disputare tutte le finali regionali è qualcosa di importnatisismo. Penso anche al femminile dove siamo andati per la prima volta alle finali territoriali e due nostre atlete in rappresentativa giovanile. Tutte le realtà intorno a noi celebrano i risultati, noi lo facciamo sempre troppo poco ma va fatto e dato merito ai ragazzi. Poi qualche squadra ha funzionato meno bene magari ma essere riferimento regionale non va dato mai per scontato. Dopo Lube che ha potenzialità enormi e Fano con il suo bacino di riferimento, ci siamo noi nel maschile come qualità di lavoro. Sono orgoglioso di tutti i tecnici che ci lavorano quotidianamente: tutti hanno lavorato alla grande, meritano un riconoscimento e una nota di merito per il fatto che questi ragazzi sono migliorati e hanno raggiunto tutti gli obiettivi cui la società poteva ambire".