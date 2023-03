Microfrattura per Bellusci: tempi lunghi

La squadra ieri ha ripreso la preparazione al Picchio Village in vista del delicatissimo scontro di sabato con il Venezia (avvio alle 14). Un match fondamentale per incanalare il futuro del Picchio verso una direzione ben precisa. Nella settimana di lavoro che condurrà i bianconeri alla sfida, il tecnico Breda e il suo staff potrebbe recuperare Proia e Ciciretti. Due elementi costretti a restare appiedati in infermeria a causa dei rispettivi problemi muscolari. Sembrerebbe invece più lungo il recupero del centrale difensivo Bellusci, costretto a fare i conti con una microfrattura al piede. Sicuramente il tecnico trevigiano potrà recuperare Falasco il cui rientro andrà a risolvere vari problemi nella gestione della corsia di sinistra e la conseguente possibilità di tornare ad impiegare Giovane in cabina di regia in qualità di vice Buchel. Sulla destra invece Adjapong tornerebbe in ballottaggio con Donati per una maglia da titolare. Nelle prossime sedute probabilmente uno degli aspetti sui quali lavorare sarà quello legato alla fase di finalizzazione. Qui si cercherà di migliorare quel killer instinct a volte mancato in alcune circostanze nonostante i numerosi palloni pericolosi creati. Sfortunato l’inizio dell’avventura di Forte con l’Ascoli. Nei due gol finora messi a segno sono poi arrivate le sconfitte contro Palermo (1-2) e Cagliari (4-1). Contro il Venezia cercherà di spezzare una volta per tutte il digiuno anche l’altro centravanti Dionisi. L’esperto bomber del Picchio non va a segno dalla fine dello scorso ottobre. L’ultimo sigillo personale risale proprio al match vinto a Venezia per 2-1. La sua rete arrivò grazie ad una splendida combinazione aerea con Mendes che spizzò di testa liberando il suo implacabile diagonale destro. Anche per i lagunari la trasferta che li vedrà di scena al Del Duca costituirò un appuntamento chiave sul cammino verso la permanenza della categoria. I veneti dopo l’1-1 ottenuto in casa con il Brescia sono saliti a quota 30 punti e rincorrono proprio l’Ascoli staccato di 6 lunghezze. Tra gli osservati speciali ci sarà sicuramente il finlandese Pohjanpalo che con il gol inflitto ai lombardi è riuscito a raggiungere la doppia cifra stagionale. È lui il profilo che ha partecipato maggiormente ai gol realizzati dalla sua squadra con il 53% che, oltre alle 10 reti, ha fatto registrare anche 6 assist in favore dei propri compagni a fronte dei 30 gol complessivi del Venezia.