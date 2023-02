Missione al Tombolato per tornare a marciare

L’Ascoli prova a sbancare il Tombolato per tornare a marciare. L’acceso confronto con la formazione veneta nel delicatissimo scontro salvezza che andrà in scena oggi (avvio alle 14) non sarà sicuramente decisivo, ma di certo costituirà uno snodo importante per il cammino del Picchio e il futuro del suo tecnico Bucchi. La terribile serie di risultati fatta registrare di recente non ha visto i bianconeri scivolare in posizioni di classifica che scottano, però in un certo senso ha visto crearsi un netto distacco con quel treno a cui si cercava di restare agganciati. Con una sola vittoria in undici sfide d’altronde non poteva essere altrimenti. Inevitabili le contestazioni a go go che si sono susseguiti in maniera accesa in quel di Terni e nel dopo gara del match interno perso col Palermo, con tanto di cori e striscioni polemici indirizzati a tecnico e qualche dirigente. L’entusiasmo che si era venuto a creare nei mesi scorsi, soprattutto col filotto arrivato nella seconda metà di ottobre e i primi di novembre, sta piombando a picco. Il dato arrivato ieri sera alla chiusura della vendita dei tagliandi per il settore ospiti non è stato particolarmente esaltante: 139 i sostenitori ascolani presenti. La panchina di Bucchi se aveva già iniziato a scricchiolare dopo il ko di Terni, stasera potrebbe essere a forte rischio qualora dovesse arrivare un altro esito negativo. La squadra per estraniarsi e fare quadrato è partita in anticipo mercoledì pomeriggio. Se da un lato ci sarà un Ascoli in cerca della svolta per non sprofondare, dall’altro invece vedremo un Cittadella rinvigorito dall’arrivo del 2023. I granata sono imbattuti da tre gare e dopo aver sbancato Pisa, sono riusciti a frenare il Cagliari per poi uscire indenni dal derby col Venezia.

Le ultime due sfide disputate al Tombolato non hanno sorriso al Picchio che è uscito sconfitto i entrambe le circostanze. I precedenti però si quasi equivalgono con 5 vittorie dei padroni di casa, 4 dei bianconeri e 2 pareggi. La squadra guidata da Gorini è l’unica della B a non avere ancora trovato il gol con i difensori in questo campionato. L’Ascoli invece ne ha realizzati 7 e proprio le situazioni su palla inattiva costituiranno uno di punti di forza. Solito 3-5-2 per Bucchi che dovrà rivedere qualcosa solo in attacco: al fianco di Forte c’è Gondo in pole. Filosofia di gioco ben rodata per il Cittadella che si affiderà ancora al classico 4-1-3-2. L’uomo del momento è il trequartista Antonucci. Le parole al miele del ct della nazionale Mancini rivolte all’Ascoli e agli altri storici club marchigiani in un’intervista, sono state accolte con particolare gratitudine. Una bella iniezione di fiducia per tentare il colpaccio.

Massimiliano Mariotti