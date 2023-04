Missione impossibile Per l’Ascoli Breda: "Pronti per il Frosinone"

L’Ascoli è pronto per la missione impossibile in casa della capolista. A tre giorni dalla delicatissima sfida di Pasquetta che vedrà i bianconeri scendere in campo a Frosinone, a lanciare il guanto di sfida alla prima della classe è stato il tecnico Roberto Breda. "Affronteremo un avversario che ha fatto un percorso importante – spiega l’allenatore bianconero –, è meritatamente al primo posto e certamente dobbiamo affrontare la partita con grande rispetto. Vogliamo far bene anche allo Stirpe. Siamo forti delle nostre certezze e convinti che anche in questa partita potremo mettere in difficoltà l’avversario. Bisognerà alzare la concentrazione, l’intensità, la corsa, la qualità, la personalità, ancora di più. Dovremo giocare una grandissima partita".

"Sabato – continua mister Breda – l’escalation della squadra è stata aiutata dai tifosi che ci sono stati sempre più vicini durante la gara. Col Frosinone sarà una bella partita. Ci sarà uno stadio pieno in un giorno di festa. Speriamo di dare una bella soddisfazione a tutti coloro che verranno, più saranno e più ci daranno una mano". A rafforzare l’autostima dopo un periodo tutt’altro che felice è stato l’ultimo successo ottenuto in inferiorità contro il Brescia. Una vittoria fondamentale per tornare a correre.

"Le risposte avute da quello schieramento sono state positive – commenta Breda –. È un qualcosa che possiamo riproporre, vedremo. Ogni giorno ci sono sempre nuovi spunti nuovi, però certamente quello che abbiamo visto col Brescia ci ha dato le risposte che volevamo. Una bella prova di personalità e qualità. Il campionato ci richiede di giocare altre finali e quella di lunedì sarà contro una squadra più forte, prima in classifica".

La coperta sarà abbastanza corta in difesa dove, con la squalifica di Simic, sono davvero ridotte le soluzioni operabili. "Quaranta è un ragazzo super affidabile che quest’anno ha giocato tante volte al fianco di Botteghin. Si è sempre allenato bene, dimostrando una grandissima professionalità. Lui è uno di quelli che potrà giocare. Abbiamo provato anche altre alternative, poi valuteremo con calma quale sarà la scelta. Falasco prima della partita col Brescia aveva un piccolo problema. Ora sta bene, è un giocatore che ha dei valori".

Non è mancato un pensiero anche sulla squadra guidata da Grosso: "L’attacco del Frosinone è forte – conclude -, ha certamente dei valori. Forse non sta attraversando il suo momento migliore, ma ha legittimato il piazzamento e sta strameritando di andare in A. Ci sono le motivazioni e le nostre sono le stesse dell’avversario. Abbiamo bisogno di continuità e di fare punti. Per loro il percorso è già quasi segnato, per noi invece no. Quindi dovremo andare a battagliare, come abbiamo fatto nell’ultima partita e tante altre volte, anche fuori casa".

Massimiliano Mariotti