Missione playoff Ascoli, serve il colpaccio

L’Ascoli sfida il suo destino nell’ultimo ballo del campionato. La regular season si chiuderà ufficialmente stasera contro la Reggina e, come in ogni singolo turno andato in archivio finora, non mancheranno esiti e sentenze sorprendenti. Poche le elette che avranno la chance di prolungare il cammino. Il Picchio cercherà di entrare in questa ristretta cerchia. Il confronto del Granillo, un match che si prevede estremamente acceso (avvio alle 20.30), offrirà ai bianconeri la duplice occasione di chiudere in bellezza e magari di regalarsi anche un qualcosa di impensabile per come si erano messe le cose nei mesi scorsi. Sugli spalti sono previsti oltre 11mila spettatori, di cui 87 in arrivo dalle cento torri. Se da un lato gli uomini di Breda credono fortemente nell’impresa, dall’altro anche gli amaranto vorranno rispondere sul campo alle molteplici difficoltà fronteggiate nel corso della stagione. Centrando un traguardo del genere dopo le varie vicissitudini extra calcistiche che hanno visto coinvolto il club amaranto sarebbe incredibile. D’altronde quel posto in griglia il tecnico Pippo Inzaghi lo sente suo e dei suoi ragazzi dopo i 52 punti, poi ridotti a 47 causa penalizzazione, ottenuti sul terreno di gara. Un ulteriore ostacolo sarà costituito proprio dal fattore Superpippo. I precedenti con lui sono letteralmente drammatici per l’Ascoli che in 7 confronti non lo hanno mai battuto, uscendo addirittura sconfitti negli ultimi 6 incroci di fila andati in scena. Nella panchina bianconera probabilmente qualcuno si presenterà ben attrezzato per avere gli occhi rivolti sul campo e l’orecchio sulla classica radiolina che potrà fornire aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi. Nella scelta dell’undici titolare saranno pochi i ritocchi che Breda ha pensato di operare nel suo solito 4-3-1-2. A centrocampo ci sarà il rientro di Collocolo, mentre in attacco potrebbe essere Gondo ad affiancare Forte. Mancherà purtroppo Marsura, alle prese con un guaio muscolare. Tantissime assenze invece in casa Reggina dove agli squalificati Cionek, Menez e Crisetig si aggiungeranno vari infortunati. "Abbiamo una grande possibilità – dichiara Inzaghi –, quella di conquistare i playoff a prescindere dalla penalizzazione, riuscire a farlo in un campionato così difficile sarebbe fantastico. Vedremo quello che accadrà, non ho alcun rammarico".

Massimiliano Mariotti