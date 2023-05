Mister Breda dà la carica all’Ascoli "Vogliamo fare una grande gara"

"Vogliamo fare una grande partita". Roberto Breda trasuda determinazione per il delicatissimo scontro col Genoa che domani (ore 14) vedrà l’Ascoli provare ad alimentare i propri sogni di gloria. La nuova penalizzazione inflitta ieri alla Reggina (altri 4 punti), permette momentaneamente ai bianconeri di entrare in griglia playoff all’ottavo posto. Il tecnico ha parlato della sfida che potrebbe dire tanto sia per i rossoblù, pronti a festeggiare la A, che per il Picchio. "Sappiamo quali saranno le difficoltà e andremo a giocarci qualcosa che fino a poco tempo fa era inimmaginabile – dichiara -. Il Genoa è un’ottima squadra. Insieme al Cagliari ha la rosa più forte e lo ha dimostrato sul campo. Noi li affronteremo per portare a casa più punti possibili. Servirà una prestazione super, sia in fase offensiva che difensiva, sulle palle inattive a favore e contro. L’avversario ha numeri importanti, ma le partite bisogna sempre giocarle. Alla fine diremo chi è stato più bravo. Abbiamo massimo rispetto, ma vogliamo determinare il nostro futuro". In difesa non ci sarà lo squalificato Botteghin. Bellusci è pronto a non far sentire la sua assenza. "Parliamo di un giocatore che non è mancato un solo minuto – prosegue -. È un nostro punto di riferimento così come lo è anche Bellusci che sta lavorando e ha voglia, esperienza e personalità. Non è una questione di singoli, ma di una prestazione globale di tutto il gruppo. Con i cambi di Buchel nelle recenti gare ho pensato di toglierlo perché ammonito. Lui ricopre un ruolo delicato. Deve fare filtro e gli capita di commettere falli che poi portano al giallo". Al Ferraris non ci saranno i gruppi organizzati del tifo bianconero. "Il discorso della tessera del tifoso è complicato. Dispiace non avere i nostri sostenitori perché sarà una gran bella partita. Più siamo e meglio è, ma bisogna accettare le decisioni. Chi non sarà allo stadio ci sarà comunque vicino e ci supporterà da lontano". Quanti punti saranno necessari per mantenere il piazzamento playoff? "Dovremo farne più possibili – conclude -, pensando ad una gara alla volta. Adesso esiste solo il Genoa, poi il Cosenza e infine la Reggina. Dovremo sfruttare ogni opportunità. In corsa ci sono squadre importanti, chi sarà più bravo avrà questa grande chance". Il match sarà diretto da Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara vanterà l’ausilio degli assistenti Prenna di Molfetta e Dei Giudici di Latina. Quarto uomo ufficiale Crezzini di Siena. Al var Marini di Roma 1 con l’assistente Muto di Torre Annunziata. Precedenti in perfetto equilibrio tra Sozza e l’Ascoli: una vittoria, un pari e una sconfitta. Il primo maggio 2021 diresse l’incontro vinto dal Picchio con l’Empoli (2-0) con i toscani che non perdevano da 28 turni.

Massimiliano Mariotti