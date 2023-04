Mister Breda: "Peccato, ci serviva un altro gol"

L’Ascoli si prende il punto che voleva contro un Como affamato di vittorie, ma che deve ringraziare il signor Ayroldi di Molfetta che ha concesso due penalty molto generosi ai padroni di casa, di cui l’ultimo proprio al 90’. Ma questo non sembra davvero l’anno delle grandi imprese per cui meglio sbrigarsi a chiudere il discorso permanenza in Serie B e preparare le vacanze estive.

Mister Breda, un Ascoli a due facce: ci aveva creduto nel colpaccio esterno?

"C’è stata differenza tra i due tempi. Il Como è una squadra in forma, abbiamo sofferto nei primi 25 minuti l’ampiezza ed i cambi di gioco. Poi con scalate diverse, abbiamo trovato più equilibrio. Nella ripresa abbiamo fatto più noi la partita, con maggiore equilibrio e c’è rammarico perchè una volta in vantaggio andavano concretizzate quelle 23 ripartenze che avevamo costruito, purtroppo l’ultimo passaggio è stato poco preciso e con troppa fretta. Mi aspettavo un finale di sofferenza, e alla fine è arrivato il pareggio dei padroni di casa".

Un Como comunque solido e forte in attacco, ma che era importante tenere sotto l’Ascoli in classifica?

"Il Como ha messo tutti gli uomini offensivi a disposizione con Cerri che in certe situazioni risulta davvero immarcabile anche se i nostri difensori hanno fatto un’ottima partita. Certo quando arrivi nei minuti finali in vantaggio ci speri davvero a fare il colpo grosso e chiudere così il discorso salvezza, ma ci prendiamo volentieri anche questo punto. Logico che se vincevi le cose cambiavano, ma era importante tenere sotto il Como in graduatoria".

Le è piaciuto Caligara nel ruolo di trequartista?

"L’ho schierato lì sia per buttarsi dentro che per avere più copertura nell’ampiezza. Un centrocampista mezza-punta che ha qualità e tecnica, e che poteva sfruttare il doppio ruolo di contenimento e di ripartenza. Credo che Fabrizio ha disputato una buona gara soprattutto nella ripresa quando abbiamo giocato con maggiore equilibrio ma tenendo sempre in apprensione la difesa dei lariani".

Mister, il pareggio contro il Como chiude qualsiasi sogno playoff?

"Se vogliamo fare un pensiero ai playoff sarebbe stata importante una vittoria, non è andata così, si poteva aprire un nuovo mondo per noi. Quello che conta ora è togliersi prima possibile dalle zone pericolose, sotto ci sono squadre forti e può ancora succedere di tutto".

Tre rigori, molti episodi contestati: che idea si è fatto?

"C’è difficoltà nell’interpretare il Regolamento. Contro il Bari ci era stato prima dato e poi tolto un penalty per un tocco gamba-braccio, oggi invece al Como l’hanno concesso con un tocco gamba-mano che io non ho visto ma che mi hanno detto non fosse da punire con il calcio di rigore. Difficile capirci qualcosa. Ma noi dovevamo fare un altro gol per assicurarci la vittoria senza rischiare niente".

Lunedì arriva il Pisa e potrebbe già essere festa salvezza?

"Speriamo ma al Del Duca dovremo affrontare un’altra squadra forte e ci servirà come sempre l’apporto del nostro meraviglioso pubblico anche oggi encomiabile pure qui a Como. Noi stiamo crescendo, stiamo facendo partite importati e buone prestazioni. Mi aspetto un grande Ascoli anche lunedì prossimo. Ora ci riposeremo un po’ e riprenderemo martedì per preparare al meglio la sfida contro i nerazzurri".

Valerio Rosa