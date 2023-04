Mister Gastaldello: "Nella sosta ho visto il giusto spirito"

L’allenatore del Brescia Daniele Gastaldello, prima della partenza in pullman per le Marche, ha presentato in conferenza stampa il match con l’Ascoli in programma domani alle 14 allo stadio Del Duca. "Si può dire che questa gara è molto importante per cercare di far punti. Andremo ad Ascoli per cercare di fare come sempre abbiamo fatto da quando sono arrivato. L’ho sempre detto e l’abbiamo anche dimostrato: questa squadra vuole togliersi dalla brutta posizione di classifica. Per provare a tornare al successo, mi piacerebbe passare in vantaggio una volta, visto che non ci siamo mai riusciti con me capo allenatore. Nella sosta di due settimane ho visto una squadra che ha risposto con la concentrazione giusta e che ci crede nonostante fossimo reduci da una sconfitta. Forse era meglio tornare subito in campo per cancellare lo 0-3, ma noi siamo ultimi e dobbiamo giocare ogni partita al massimo per risalire la classifica. Abbiamo lavorato come se avessimo vinto con il Genoa, non è cambiato nulla. Un risultato positivo ci darebbe maggior autostima".