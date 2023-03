Modena Ascoli 0-1, il Picchio non si ferma più: Mendes stende gli emiliani e riaccende il sogno playoff

Modena - Ascoli 0-1

Modena, 1 marzo 2023 – L’Ascoli sbanca il Braglia 0-1 e torna prepotentemente a ridosso della zona playoff con la terza vittoria in quattro gare di Breda. Il portoghese Mendes si scrolla di dosso un bel peso siglando il successo con una zampata fondamentale in un match particolarmente tirato. Neanche il tempo di rifiatare che si è tornati subito in campo per un altro scontro delicato. Nel più totale spirito cadetto. Sono tanti i sostenitori ascolani presenti a Modena: 335 sono un numero importante considerando il mercoledì sera e la distanza. Pioggia e neve incontrati per strada non hanno raffreddato la loro passione. Le due formazioni risentono fortemente delle numerose assenze.

L’Ascoli viene rivisto in difesa e davanti. Nell’undici iniziale di Breda ci sono Donati sulla corsia di destra e Simic centrale al fianco di Botteghin. Davanti riecco Gondo, supportato da Marsura e Falzerano. Pretattica all’ennesima potenza per l’ex Tesser con i convocati resi noti a poche ore dalla gara.

Avvio arrembante gialloblù. Basta qualche minuto e il fendente da fuori di Renzetti si stampa sulla traversa. I bianconeri lasciano sfogare i padroni di casa e al quarto d’ora entrano ufficialmente col potente destro di Collocolo che termina a lato. I ritmi sono alti, il gioco è vivace, la gara è piacevole. La formazione di Breda attende guardinga e cerca di sfruttare le ripartenze. Gondo manda alto di testa, Bonfanti invece calcia malamente tra le braccia di Leali da posizione invidiabile.

Si arriva all’intervallo in ritardo a causa di un infortunio occorso all’arbitro Gariglio. La direzione passa a Ceriello di Chiari che fa il suo esordio in B. Nella ripresa Breda getta nella mischia Giovane e Mendes. Proprio i due subentrati confezionano il gol che vale tre punti pesantissimi.

Tabellino

MODENA-ASCOLI 0-1

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (dal 37’ st Duca); Poli (dal 27’ st Armellino), Gerli (dal 37’ st Mosti), Magnino; Falcinelli (dall’11’ st Tremolada), Giovannini (dall’11’ st Strizzolo); Bonfanti Panchina: Seculin, Ponsi, De Maio, Panada, Coppolaro All. Tesser

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Buchel (dal 16’ st Giovane), Caligara; Falzerano (dal 42’ st Eramo), Marsura (dal 25’ st Dionisi); Gondo (dal 16’ st Mendes) Panchina: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Giordano, Sidibe, Tavcar All. Breda

Arbitro: Gariglio di Pinerolo (dal 48’ pt Ceriello di Chiari)

Marcatore: 30’ st Mendes

Note – 8.058 spettatori di cui 335 ospiti (abbonati e quota non comunicati), per un incasso complessivo di 76.924 euro; ammoniti Silvestri per il Modena, Gondo, Buchel per l’Ascoli; al 42’ pt gara interrotta 6’ per infortunio arbitro; tiri in porta 2-4; tiri fuori 6-4, fuorigioco 1-3, corner 5-7; recupero 0’ pt, 4’ st.