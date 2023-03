Modifiche da sabato La bici entra a scuola

In occasione della tappa conclusiva della Tirreno Adriatico, la viabilità di San Benedetto subirà variazioni nei giorni di sabato 11 marzo (giornata di allestimento degli spazi e dei percorsi di gara) e domenica 12 marzo (giorno di svolgimento della competizione). A partire dalle 15 di sabato e fino alla fine della manifestazione, in diverse piazze cittadine insisterà il divieto di transito e di sosta. Le aree interessate sono viale Buozzi, piazza Giorgini, via Milanesi, via Bruni, viale Marinai d’Italia, via Colombo, via delle Tamerici, via dei Tigli, via degli Oleandri, via dei Maestri del Lavoro d’Italia, via Pasqualini, via Trieste e largo Trieste. Dalle ore 19 di sabato 11 marzo il divieto di sosta sarà esteso anche a via Marin Faliero, via Dari e all’area di posteggio a nord dell’ex Ballarin. Nella giornata della gara, domenica, a partire dalle 5 e fino a fine manifestazione sarà vietata la sosta in via Caduti del Mare, via Colombo, via Fiscaletti, piazza Sciocchetti, piazza Chicago Heights, viale Marinai d’Italia, via Morosini, via Pigafetta, via Pasqualini, largo Trieste, via Tedeschi, via dei Mille, via del Mare, via Sauro e via Gabrielli oltre che lungo tutto il lungomare. Dalle prime ore del giorno di gara, sarà inoltre vietato il transito su tutto il percorso della competizione che interesserà l’ingresso nord della città (area ’Ballarin’), parte del centro cittadino, il lungomare e l’asse parallelo di via Tedeschi, via Maffei e via dei Mille, fino all’area della rotonda di Porto d’Ascoli compresa. Da lì la gara si svilupperà verso Monteprandone e dunque saranno interessate dal divieto di transito anche i tratti della Statale 16 che vanno da via del Mare fino allo svincolo di Ragnola. Analogo divieto scatterà in occasione del rientro della carovana nel territorio comunale, e quindi da mezzogiorno alla fine della manifestazione non sarà possibile transitare nel tratto urbano della Statale 16 dal confine con Grottammare fino all’arrivo in viale Buozzi.

E proprio in vista della tappa in riviera, già da lunedì il Comune ha organizzato una serie di appuntamenti ludico-ricreativi ed educativi in tutti gli istituti scolastici del territorio, con la collaborazione della locale associazione sportiva ’Pedale Rossoblu’. Gli appuntamenti si protrarranno fino a domani. All’iniziativa hanno aderito tutti gli Isc della città, mettendo a disposizione i propri spazi per ospitare le iniziative di promozione nei diversi plessi disseminati per San Benedetto, dove i volontari e i direttori sportivi dell’associazione ’Pedale Rossoblu’, che ha da poco compiuto 50 anni, incontreranno i giovanissimi alunni per insegnare l’uso corretto della bicicletta e le nozioni fondamentali dell’educazione stradale.