Momento difficile per la Reggina: "Vogliamo programmare"

Finale di stagione particolarmente delicato anche per la Reggina. Nelle ultime 10 gare disputate gli amaranto hanno incassato 8 sconfitte. Il club continua a lottare a colpi di carte bollate per scongiurare possibili penalizzazioni in arrivo. "Vogliamo semplicemente avere una società che sia sostenibile e che possa avere i conti in regola – sostiene il presidente Marcello Cardona –. Le nostre intenzioni sono di programmare un futuro certo per fare calcio". In campo la formazione di Pippo Inzaghi sarà chiamata a riportare l’ottimismo con i risultati del campo. "Quello che abbiamo fatto prima forse era troppo – commenta il tecnico piacentino –, adesso stiamo facendo un po’ meno di quelle che sono le nostre possibilità. Attualmente è arrivata la sosta e bisogna tirare una linea. Siamo in una posizione di classifica ottimale – la conclusione di Inzaghi – , abbiamo una gara da recuperare e paradossalmente avremmo 4 punti sulla zona playoff".