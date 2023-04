Montegiorgio sciupa troppo E si ritrova in penultima posizione

Montegiorgio

termoli

(4-3-1-2): Forconesi 6; Marini 6 (21’ st Pavone sv), Diop 6,5, Perini 5,5, Pistolesi 6; Zancocchia 6, De Angelis 5,5, Monza 4,5 (8’ st Cardoni 6); Santoro 5,5 (1’ st D’Agostino 5,5), Perpepaj 5,5, Tenkorang 6 (21’ st Antichi 5,5). All. Domenico Izzotti.

TERMOLI (3-5-2): Lombardo 5,5; Caiazza 6, Hutsol 6, Corcione 6; Maiorino 6,5, Carnevale 6, Scoppa 6,5, Diop Khadim 7 (26’ st Dragutinovic sv), Ciofi 6; El Ouazni 3, Baldè 6 (21’ st Di Nisio 5,5). All. Licursi (Esposito squalificato)

Arbitro: Mirri di Savona 4

Note: espulso al 1’ pt El Ouazni per fallo su Zancocchia; ammoniti D’Agostino, Pavone, Maiorino, Da Silva; corner 8-9; recupero 5’ pt, 6’ st.

Occasione clamorosa sciupata dal Montegiorgio che ora si ritrova in penultima posizione in classifica, dopo una gara interamente in superiorità numerica. Termoli che regge nonostante l’incredibile sciocchezza di El Ouazni che rifila, sul calcio d’inizio (appena 5 secondi giocati), una violenta gomitata a Zancocchia e persino l’inadeguato Mirri di Savona non può fare a meno di estrarre il rosso. Montegiorgio che però non riesce a prendere il comando del gioco: un cross di Marini costringe in angolo Lombardo che poi è graziato prima dal colpo di testa a lato di Perpepaj e dopo dallo stesso Perpeepaj che si libera benissimo ma il suo sinistro a colpo sicuro termina sul palo. Ripresa sullo stesso copione con Perini che colpisce a lato dopo pochi minuti. Perpepaj può colpire da un metro al 16’ ma non riesce a spingerla dentro. Lombardo smanaccia al 22esimo mentre Perpepaj manda ancora fuori di testa.