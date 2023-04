Montegiorgio, sfida in casa contro il Termoli

Turno infrasettimanale pre pasquale in Serie D e per il Montegiorgio sarà una sfida delicata e fondamentale nella rincorsa verso la permanenza in categoria. Rossoblù reduci dalla sconfitta beffa di Vasto contro una diretta concorrente e che hanno l’obbligo di cercare i tre punti contro il Termoli, altra diretta concorrente. Montegiorgio che non deve badare troppo per il sottile, serve vincere perché la posizione di classifica è allarmante. Non ci sarà il difensore esterno destro Morganti, fermato dal giudice sportivo dopo il finale infuocato di Vasto, in casa molisana stop per mister Esposito ed i giocatori Antezza e Sicignano. "La partita con il Termoli è per noi un crocevia e uno snodo fondamentale. Di tempo non ce n’è più – ha commentato al termine della rifinitura mister Izzotti - non è ancora una gara da dentro o fuori, ma sicuramente una partita molto molto importante. Di conseguenza mi aspetto che la squadra sappia immediatamente rialzarsi dopo una buona prova di calcio giocato, seppur non supportata dal risultato, come quella offerta domenica scorsa. Non basterà giocare bene, occorrerà qualcosa di più: quel qualcosa che è mancato anche in quei dieci minuti a Vasto che ci sono costati il risultato finale. Dovremo tirare fuori quella fame e quella determinazione necessarie per uscire fuori da questa situazione. L’avversario di turno ha queste caratteristiche e si è rinforzato molto nell’ultimo mercato. Mi aspetto un Termoli che verrà a Montegiorgio molto abbottonato, che non ci concederà spazi e ci lascerà fare la partita. Noi dovremo fare risultato a tutti i costi e in tutti i modi".

Roberto Cruciani