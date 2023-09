Montegranaro ok, super Centobuchi

Eccellenza. Nel derby della calzatura il Montegranaro supera 2-0 il Monturano grazie alle reti di Capponi e Merzoug entrambi nel primo tempo, indirizzando la sfida dalla propria parte e qualificandosi al turno successivo. L’Atletico Azzurra Colli gestisce il 3-0 a tavolino dell’andata sul Montegiorgio (decretato a tavolino) e passa il turno battendo ancora il Montegiorgio 3-1. Le altre qualificate sono Urbania, Ksport Montecchio, Osimana, Montefano, Maceratese e Tolentino.

Promozione. L’Elpidiense Cascinare bissa il successo dell’andata in casa contro il Corridonia. Stavolta è arrivato un 3-1 esterno che ha blindato la qualificazione. Reti inviolate invece in una sfida assolutamente appassionante tra Porto Sant’Elpidio e Rapagnano. Lo 0-0 in terra elpidiense vale il passaggio del turno alla squadra di Palladini che capitalizza l’1-1 esterno dell’andata, con il Rapagnano eliminato. Ribaltone della Sangiorgese che supera 3-0 la Palmense e passa il turno nonostante il ko dell’andata. Infine rimonta anche per l’Atletico Centobuchi che doveva recuperare una rete al Monticelli e si impone 4-2