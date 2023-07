Mosaico Serie B, Alvini allo Spezia, Palermo si assicura Mancuso e Desplanches

Il mosaico delle panchine della serie B piano piano si sta completando. Nelle ultime ore Alvini ha risolto il suo contratto con la Cremonese e ora è pronto a firmare il vincolo che lo vedrò alla guida dello Spezia. L’annuncio dei liguri è questione di ore. Proprio i bianconeri in attacco si sarebbero assicurati le prestazioni dell’attaccante Moro, l’anno scorso al Frosinone, con un trasferimento a titolo temporaneo dal Sassuolo. Letteralmente scatenato il Palermo che, dopo le visite mediche, si prepara ad ufficializzare Mancuso. I rosanero hanno trovato anche l’accordo con il portiere Desplanches, mentre si lavora con il Vicenza che hanno chiesto 3milioni per la cessione del suo cartellino. A loro si aggiungono i possibili arrivi di Lucioni e Insigne. Inoltre i siciliani hanno messo nel mirino l’esterno mancino Di Chiara che si svincolerà dalla Reggina dopo l’esclusione dal campionato. L’ex Di Tacchio invece ripartirà con il Sudtirol in prestito dalla Ternana.