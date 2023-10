Multa alla società per il lancio di due fumogeni

Il Giudice sportivo, in riferimento al match di sabato scorso contro la Sampdoria, ha deciso di infliggere 1.500 euro di multa all’Ascoli per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs". Sei invece i calciatori squalificati dopo la nona giornata del campionato di serie B. Stangata di tre turni per Ekdal dello Spezia, reo di aver colpito a gioco fermo un avversario con un calcio alla gamba. Un turno di squalifica per Lochoshvili (Cremonese), Oukhadda (Modena), Balestrero (Feralpisalò), Kabashi e Bianco (Reggiana). Nel Picchio l’attaccante Nestorovski ha incassato la terza ammonizione stagionale, mentre Di Tacchio ha collezionato il suo secondo giallo per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Non ci sono infine squalificati nel Lecco che sarà il prossimo avversario sulla strada dell’Ascoli.